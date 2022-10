In de conceptbegroting van de gemeente Leiden die de gemeenteraad de komende weken bespreekt, is eenmalig een ton opgenomen voor de herdenking van het Leidse slavernijverleden. Te weinig oordeelt raadslid Malcolm Jones van de Partij voor de Dieren in Leiden.

In het beleidsakkoord 'Samen leven in Leiden' namen GroenLinks, D66, de PvdA en het CDA op dat Leiden in 2023 op gepaste wijze gaat herdenken dat 150 jaar geleden de slavernij is afgeschaft. Met 100.000 moet dat toch kunnen, zo denken de coalitiepartijen. Maar Jones wil de herdenking verbreden van alleen Ketikoti naar alle voormalige Nederlandse koloniën. "Want Ketikoti gaat alleen over de afschaffing van de slavernij in Suriname", vertelt Jones die zelf afstamt van slaafgemaakte mensen.

Eerder vroegen de organisatoren van de Leidse Ketikotiherdenking om een herdenkingsmonument en een onderzoek naar de Leidse betrokkenheid bij slavernij. Dat zijn ook zaken die Jones belangrijk vindt. Hij wil dan ook extra budget voor de herdenking zodat er ook nog ruimte komt om in contact te treden met de groep rond Jacintha Groen die tot nu toe bezig is met de jaarlijkse herdenking.

"Als Leiden volgend jaar uitgebreid stilstaat bij het koloniaal verleden, moeten we echt laten zien wat dat betekent heeft en wat het nog steeds met mensen doet", zegt Jones. "De plannen die er nu zijn, zijn nog niet genoeg." Hij pleit onder meer voor activiteiten om Leidenaren te verbinden en educatie voor kinderen.

In november komt de Partij voor de Dieren bij de begrotingsbehandeling met een voorstel om bovenop de gereserveerde 100.000 euro nog extra geld beschikbaar te stellen. Dat kan dan betaald worden uit een potje van 3 miljoen euro dat de coalitiepartijen apart hebben gehouden voor de oppositie. Die partijen kunnen daaruit dan kosten voor incidentele uitgaven dekken.