De VVD Leiden maakt zich grote zorgen over de kosten van het sportcomplex De Vliet aan de Voorschoterweg. Daar laat de gemeente Leiden voor tientallen miljoenen een nieuw binnenzwembad bouwen in combinatie met een nieuwe schaatshal met 250-meterbaan. Door tegenvallende bouwkosten en meerwerk lopen de kosten op, terwijl het aantal toekomstige gebruikers mogelijk tegenvalt.

Wethouder Fleur Spijker kan zich dat laatste eigenlijk niet voorstellen, maar ze noteerde wel een waarschuwing van die orde in de voortgangsrapportage die ze onlangs naar de gemeenteraad stuurde. "De gesprekken met Stichting IJshal over het huurcontract en governance structuur zitten in de laatste fase, waarbij voor het stichtingsbestuur de grote verantwoordelijkheid voor de exploitatie van de ijshal en de aansprakelijkheden die hiermee samenhangen een punt van zorg zijn. Dit laatste mede in het licht van sterk stijgende prijzen en teruglopend aantal vrijwilligers en gebruik door schaatsverenigingen."

Dat het bestuur van de IJshal het spannend vindt om de hal te gaan exploiteren, snapt Spijker wel, maar echt bezorgd lijkt ze niet te zijn over de exploitatie van de hal die volgend jaar in gebruik genomen gaat worden. "Vorige week hebben we het hoogste punt van de nieuwbouw gevierd. Dat was ontzettend leuk! We hebben zoveel enthousiaste reacties ontvangen." De wethouder heeft er dan ook alle vertrouwen in dat sporters en verenigingen vanaf volgend jaar 'en masse' gebruik gaan maken van de nieuwe sportfaciliteit.

De VVD is allerminst gerust op de ontwikkelingen rond het nieuwe sportcomplex at almaar duurder uitvalt. "En nu dreigen we ook nog op te draaien voor de exploitatie", vreest raadslid Maaike van Vliet.

VVD-gemeenteraadslid Maaike van Vliet hoopt dat sportwethouder Spijker gelijk krijgt, maar daar ze is er allerminst gerust op. "We zijn geschrokken van de brief van de wethouder. Weer zes ton bovenop de tien miljoen die het al extra kost. En daar komt dan ook nog eens bij dat de bouwkosten stijgen, dus dat wordt nog veel meer", zo vreest Van Vliet. "En als je dan ook nog leest dat het gebruik door verenigingen misschien gaat tegenvallen dan betalen we straks voor de bouw van een hele dure ijshal en ook nog eens voor het in gebruik houden ervan. Dan betalen we eigenlijk dubbelop."

Voorzitter Jos Arts van de IJshal Leiden wil nog niks zeggen over de waarschuwende woorden uit de brief van de wethouder aan de raad. "De gesprekken zijn nog niet afgerond. Daarom wil ik er tussentijds niet op reageren."