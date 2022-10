De gemeente Leiden stelt een stuk grond beschikbaar in de Zeeheldenbuurt voor uitbreiding van het Bontekoepark langs de gelijknamige straat. Dat zei wethouder Ashley North bij de begrotingsbehandeling van de gemeente Leiden na vragen van de Partij voor de Dieren.

Een tweede verzoek van raadslid Laura Delver van die partij, om het burgerinitiatief ook geld te geven voor het aanstellen van een coördinator, wordt niet gehonoreerd. "Ze slagen er zelf best goed in om via fondsen geld binnen te halen en bovendien is dit een vrijwilligersinitiatief en dat moet het ook blijven", vindt wethouder North. Omdat de PvdD in de gemeenteraad verder geen steun krijgt om ook geld richting de groentetuinvrijwilligers te sturen, blijft het bij de uitbreiding.

Die uitbreiding is zowel goed nieuws als slechts nieuws. "Mooi dat het initiatief zo aanslaat", vindt North. In het Bontekoepark verbouwen vrijwilligers van Leiden Oogst groente die vervolgens even verderop wordt afgeleverd bij de Voedselbank Leiden e.o. Dat is dan meteen ook het slechte nieuws. De Voedselbank krijgt steeds meer 'klanten'.

North is erg te spreken over het burgerinitiatief. "Geweldig dat inwoners van de stad dit doen en er zo aan bijdragen dat de voedselbank verse groente kan uitdelen. Daar is altijd veel behoefte aan." Uitbreiding van de groentetuin daar werk in van harte aan mee. Vooral ook omdat er ook veel draagvlak is in de buurt", zegt North tegen Sleutelstad. "Maar we gaan geen lonen uitbetalen."