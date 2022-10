Het bijzondere appartementencomplex aan de Middelstegracht is bijna klaar voor de aftrap. Over een paar weken krijgen de vier bewoners de sleutel en kunnen ze de laatste hand leggen aan hun eigen woonplek. Het pand biedt zelfstandige huisvesting aan mensen met een progressieve spierziekte die dagelijks zorg nodig hebben.

Een van die bewoners is Britt Abrahams. In haar appartement moeten nog een paar aanpassingen worden gedaan, haar moeder Lidy Abrahams verwacht dat Britt per 1 januari over kan. "Er moet nog wat gebeuren aan de keuken, er moet nog geverfd worden en we wachten nog op de levering van wat meubels."

Het is voor de 32-jarige Britt Abrahams de eerste keer dat ze zelfstandig gaat wonen en dat is voor haar en haar ouders een mijlpaal. "Het zal zeker wel even wennen zijn", zegt Lidy Abrahams. "We hebben altijd alles voor haar gedaan, en met liefde, en nu gaan anderen die zorg leveren." Ze is trots op wat haar dochter heeft bereikt. "Britt heeft heel veel gedaan om extra geld in te zamelen, met allerlei benefietbijeenkomsten, dus ik ben blij met wat ze bereikt heeft."

Het project Gewoon Wonen is opgezet door Jacqueline Bouts, directeur van hospice Xenia, samen met Martijn van Rees die zelf ook graag in het pand wilde gaan wonen. Als ambassadeur heeft hij zich hard gemaakt voor het project. "Helaas heeft hij niet meer meegemaakt dat er echt gebouwd ging worden", zegt Bouts, "dat hadden we hem zo gegund, maar Martijn is twee jaar geleden hier in Xenia overleden."

Bouts en Van Rees zetten samen de Stichting GewoonWonen op om geld in te zamelen voor het bouwproject. "We zijn blij dat Woningstichting Ons Doel mee wilde doen. Nu kunnen we GewoonWonen weer opheffen. Ons Doel is eigenaar en gaat het pand beheren en verhuren. "We willen heel graag dat iedereen mee kan doen in de samenleving", zegt Christoffel Klap, directeur-bestuurder van Ons Doel. "Als er dan zo'n eigen initiatief langskomt vanuit Xenia, hoef je alleen maar "ja" te zeggen."

Het pand ligt op een steenworp afstand van het hospice. Handig omdat de zorg vanuit Xenia geleverd gaat worden. Bouts: "We hebben extra mensen in dienst genomen om alle zorg te kunnen leveren. We hadden gelukkig geen probleem om de vacatures gevuld te krijgen. Het gaat om een kleinschalige woonvorm, waar medewerkers zorg met aandacht kunnen bieden."