Nooit meer ruzie over het afvalpasje? Vraag er een aan op naam. "Binnenkort kan dat waarschijnlijk in Leiden", zegt wethouder Yvonne van Delft die momenteel laat onderzoeken of inwoners op verzoek een eigen persoonlijke afvalpas kunnen krijgen.

De wethouder snapt maar al te goed waarom mensen dat zouden willen: "In mijn gezin is de pas ook regelmatig verdwenen. Als je dan vraagt waar de afvalpas is krijg je zoiets als 'die zal wel in een jaszak zitten'."

Helemaal zeker dat de pasje er ook daadwerkelijk komen is het nog niet. Privacyregels kunnen nog roet in het eten gooien. "Mensen zijn bang dat we bij een pasje op naam precies kunnen bijhouden hoeveel afval ze in een container gooien en hoe vaak. Dat is niet de bedoeling, dus daar zijn we nu naar aan het kijken."

Momenteel heeft elk huishouden in Leiden één pas per vier bewoners. Is een gezin groter of gaat het bijvoorbeeld om een studentenhuis, dan kan er per elke vier extra bewoners een pasje bijkomen. Toch hebben veel mensen liever gewoon hun eigen pas op naam.