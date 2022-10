Gymsport Leiden is druk bezig met het opbouwen van de discipline ‘gymnastic diving’. De duikdiscipline is meer dan alleen schoonspringen, vertelt voorzitter Arthur Haasbroek: “We krijgen binnenkort een grote schommel die de duikers lanceert, waarna ze allerlei trucs kunnen doen voor ze in het water belanden. Eigenlijk alles wat je in of op het water op een acrobatische manier kan doen, willen we aan gaan bieden.”

Schoonspringen in Leiden kon al veel langer, maar de organisator vertrok naar Hilversum. "Hij heeft toen aan mij gevraagd of Gymsport Leiden het over wilde nemen", herinnert Haasbroek zich. "Dat wilden we wel doen, en dan het liefst met meer dan alleen maar schoonspringen." Bij schoonspringen is een mooie landing in het water bijvoorbeeld belangrijk, maar dat wil niet iedereen. "Acrobatische bommetjes of andere trucjes in het water mogen ook bij ons. Zie het als freerunnen, maar dan in het water."

De uitbreiding van Gymsport Leiden naar het zwembad heeft nog wel wat voeten in aarde gehad. "We vielen altijd onder de Gymnastiek Unie maar nu hebben we ineens ook met de zwembond te maken. Dat levert een hoop extra papierwerk op." Daarnaast is er water nodig. "Zwemwater in Leiden is beperkt beschikbaar en duur. We zitten nu op zaterdagochtend, maar dat is niet ideaal."

Voor dat laatste probleem is Gymsport bezig met verschillende oplossingen. "Als het weer het toelaat, kunnen we de duikschommel ook neerzetten bij het Valkenburgse Meer of bij Vlietland. En veel duikoefeningen kunnen ook in gymzaal. Dan leggen we een landingsmat neer, of we hangen de duiker in een soort gordel zodat die in de lucht salto's kan oefenen zonder naar beneden te vallen." Wanneer het nieuwe zwembad aan de Vliet af is, hoopt Haasbroek bovendien op een grotere beschikbaarheid van zwembadwater.

Locaties zijn sowieso een heikel punt voor de vereniging. "We maken veel gebruik van de 3 Octoberhal. Zoals de plannen nu zijn, wordt die gesloten als het nieuwe Indoor Sportcentrum af is. Wij hopen dat de hal toch nog open blijft, maar dat moeten we nog afwachten." Een andere mogelijke oplossing is de sporthal aan de Corantijnstraat in de Kooi. "Die heeft een oud fietsenhok dat we zouden kunnen verbouwen tot vergader- en opslagruimte. Maar dat plan is nog heel nieuw, dus we moeten nog onderzoeken of dat haalbaar is."

De vereniging is dus druk in beweging, en Haasbroek benadrukt dat iedereen welkom is om zich er bij aan te sluiten. "Of je nou zelf wilt sporten of juist wil coachen: iedereen is welkom." Gymsport Leiden biedt zelf een coachopleiding aan die ook bij andere clubs erkend wordt.