ZZ Leiden heeft vrijdagavond in Bemmel met 68-79 gewonnen van Yoast United. In het duel tussen twee van de drie nog ongeslagen ploegen in het Nederlandse deel van de BNXT League heeft Zorg en Zekerheid Leiden die status dus vast kunnen houden.

Yoast United begon het seizoen met drie opeenvolgende zeges tegen Aris Leeuwarden, Basketbal Academie Limburg en Den Helder Suns. Zorg en Zekerheid Leiden was daardoor in elk geval gewaarschuwd om de zaken niet te licht op te vatten. Wesley Alcegaire en Deion Hammond wisten de basket meteen makkelijk te inden. Thomas Rutherford was net over de middenlijn verantwoordelijk voor twee steals. Zo liep de Leidse ploeg na een dunk van Rutherford uit naar 10-17. Toch was het twee minuten later weer gelijk. Via een drietje van Hammond en een inside score van Schaftenaar sloot de Leidse ploeg het eerste kwart met een 21-25 voorsprong af.

Erikas Venskus opende het tweede bedrijf met vijf punten op rij. Zorg en Zekerheid Leiden leek af te stevenen op een makkelijke zege, zeker toen Maarten Bouwknecht en Hammond vervolgens voor 23-34 zorgden. Via routinier Mike Schilder slaagde Yoast United er in om weer aan te haken. Bij rust was de marge teruggebracht naar zes punten: 34-40.

Vier minuten na de pauze kwam Yoast United op voorsprong: 45-44. Met nog drie minuten te gaan was het in een wedstrijd waarin de punten duur waren, 50-48 geworden. Het duo Schaftenaar - Ververs nam de Leidse ploeg op sleeptouw. Ververs kwam door met een driepunter en twee rake vrije worpen. Schaftenaar noteerde zeven punten, waarvan zijn laatste score - een driepunter - de stand na drie kwarten op 50-63 bracht. Verdedigend deed Zorg en Zekerheid Leiden het als team goed.

De eerste vier minuten van het laatste kwart vielen alleen op doordat Zorg en Zekerheid Leiden vijf vrije worpen op rij miste. Yoast United kwam ook nauwelijks tot scoren, waardoor de marge ruim boven de 10 punten bleef. Met nog anderhalve minuut te speken zette Rutherford 62-79 op het bord, het grootste verschil in de wedstrijd. Tot ergernis van coach Doug Spradley liet Zorg en Zekerheid Leiden nog twee driepunters toe, waardoor de eindstand uiteindelijk op 68-79 uitkwam.

De volgende wedstrijd is zondag. Dan wordt thuis gespeeld tegen Heroes Den Bosch. na die wedstrijd wordt in de Vijf Meihal afscheid genomen van Worthy de Jong. De wedstrijd is zondag live te volgen op Sleutelstad TV en via deze website.