Spullen uitzoeken, dozen inpakken. Het was donderdag een drukke dag in horecagelegenheid Hof van Sijthoff aan de Doezastraat. De klanten kregen gratis thee en koffie met taart, want de lunchroom van de Gemiva-SVG Groep sluit zijn deuren. Projectmanager Hiske Faber verhuist met haar team en hun cliënten naar de Meelfabriek.

Voor Wilco van Klarenbosch is het een dag met gemengde gevoelens. Hij komt regelmatig koffie drinken omdat zijn zoon er ook werkt. "Wat goed is wat hier gebeurt, is dat ze leren om met elkaar te werken. Om iets voor een ander te doen." Hij heeft wel goede hoop dat ze er op de nieuwe plek ook iets moois van gaan maken.

Na zes jaar is het tijd voor iets anders. "We zijn in 2016 hier begonnen", vertelt Faber. "Veel cliënten van ons wilden wel in de horeca werken en daar waren in Leiden niet genoeg mogelijkheden voor. Dus hebben we Hof van Sijthoff geopend." De coronacrisis met bijbehorende sluiting van de horeca noopte Faber tot een koerswijziging. "Er was wel veel vraag naar keukenwerk, maar dat paste hier niet. Toen hebben we een mooie keuken gekregen bij de Kwekerij en zijn we met catering begonnen."

Inmiddels is de horeca weer helemaal open, maar Faber wil meer. Bovendien is het uitbaten van een lunchroom niet de kerntaak van een organisatie als Gemiva-SVG Groep. "We willen mensen altijd zoveel mogelijk laten doorstromen naar reguliere horeca. En we hebben inmiddels een mooi netwerk van ondernemers in de stad waar dat ook kan. Bovendien horen we van onze mensen dat ze ook meer willen dan alleen bediening. Ze willen graag kennismaken met andere werkgevers. Dat kan straks allemaal in de Meelfabriek."

Hoe het er daar allemaal uit gaat zien en wat voor werkplekken er precies gerealiseerd gaan worden, is nog niet bekend. En dat is voor sommige deelnemers best lastig. Jeroen Schelvis werkte met veel plezier in Sijthoff. "Meestal doe ik de afwas." En hij maakte de Oreo-cheesecake. "Die is heel erg lekker." Hij ziet een klein beetje tegen de verhuizing op. "Hier is het vertrouwd."

Naast hem staat Laurien en zij kijkt er iets optimistischer tegenaan. "Ik stond vooral in de bediening in Sijthoff, gasten ontvangen, maar ook helpen in de keuken. Ik ga de mensen hier wel missen. Maar ik heb ook zin in de Meelfabriek. Ik weet alleen nog niet wat ik daar kan gaan doen." Ook voor Faber is het een dag die een beetje weemoedig maakt. "Nu gaat het echt gebeuren", zegt Faber die ook hoopvol vooruit kijkt. "Het is een hele mooi stap. Onze reis gaat verder."