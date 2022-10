Een vrouw is donderdag aan het begin van de avond met haar fiets onderuitgegaan op de Steenstraat in Leiden. Het slachtoffer raakte bij het gewond en is na een eerste controle ter plaatse zelf naar het ziekenhuis toegegaan.

Omstanders stonden raar te kijken toen er een cameraploeg op het incident afkwam. Het bleek dat het televisieprogramma 'Overtreders' de handhavers een dagje volgden bij hun werk. Leiden Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden