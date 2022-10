Leiden is al een tijdje bezig om de maximumsnelheid in de stad op steeds meer plaatsen te verlagen van vijftig naar dertig kilometer. Rond de 34 Leidse basisscholen wordt de snelheid de komende zes jaar gehalveerd. Van dertig naar vijftien kilometer per uur.

De PvdA Leiden wil dat proces graag versnellen en vroeg wethouder Ashley North daarom om flink wat extra borden met een snelheidslimiet te plaatsen. "Elke automobilist die daardoor langzamer gaat rijden is er tenslotte een", zo redeneert de partij. Maar dat ziet North niet zitten. "Als je de snelheid beperkt, terwijl de straat daar niet op is ingericht, dan kan dat niet. Ook de politie adviseert om dat niet te doen", zo legt hij uit voor de Sleutelstad-microfoon.

Wel blijft de gemeente waar dat kan straten toevoegen aan het dertigkilometergebied. North: "Dat hebben we ook opgenomen in het coalitieakkoord. We doen het daar waar het kan."

Schoolzones

Naast het toevoegen van straten waar auto's niet harder mogen rijden dan 30 kilometer per uur, verlaagt de gemeente ook de snelheid in de straten rond Leidse basisscholen de komende jaren gefaseerd naar 15 kilometer. "Dat gaat met zes scholen per jaar en dat is al ambitieus", zegt North. "We gaan per school eerst in gesprek met de schoolleiding en de ouders en gaan voorlichting geven aan klassen. Dat kost ook tijd."

De eerste twee Leidse basisscholen waar de omgeving volgens North al verkeersveilig is ingericht, zijn de Haanstraschool aan het Rapenburg en de Eerste Leidse Schoolvereniging (E.L.S.) aan de P.C. Hooftlaan. De borden met 15 kilometer staan daar overigens nog niet. "Maar die kunnen we inderdaad wel toevoegen."