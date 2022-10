Leiden stelt een projectleider aan die de komende tijd aan de slag gaat om mensen met uiteenlopende psychische problematiek naar werk te begeleiden. Die gaat aan de slag voor de gemeenten in de samenwerkingsregio Holland Rijnland. De gemeente heeft daarvoor extra geld van het Rijk ontvangen.

"In de arbeidsmarktregio hebben we de handen ineen geslagen met de gemeenten Alphen aan den Rijn en Katwijk", legt wethouder Yvonne van Delft uit. "Ook het UWV, ggz Rivierduinen en stichting Lumen Holland Rijnland hebben het plan van aanpak ondertekend", zegt van Delft in het programma Nieuws071 van Sleutelstad.

Momenteel lopen er al 23 trajecten voor mensen die willen en kunnen werken, maar daarbij wel hulp nodig hebben. Ook de werkgevers worden begeleid om de juiste voorwaarden te scheppen voor een duurzame plaatsing. "De arbeidsmarkt biedt momenteel meer kansen dan ooit voor mensen die willen werken. Bij een ruime arbeidsmarkt deinzen werkgevers eerder terug. Dan zijn ze toch bang voor gedoe. Maar nu staan ze meer open voor dit soort trajecten."

Honderd

Van Delft denkt dat de groep mensen waar het traject zich op richt, met wat extra begeleiding prima kunnen functioneren. Het is de bedoeling dat in 'Hoofdzaak Werk' zoals het plan heet, honderd extra mensen met psychische problemen aan een baan worden geholpen. "We gunnen medewerkers een mooie baan en werkgevers een goede medewerker. Van deze re-integratietrajecten moeten werkzoekenden uit de hele regio kunnen profiteren", aldus de wethouder die werkgevers in de regio oproept om mee te doen.