Burgemeester juicht initiatieven zoals het gezamenlijk opvangen van vluchtelingen door derden toe. Dat gebeurt sinds een aantal weken door Leidse kerken in de Maria Middelareskerk aan de Rijndijk. "Echt mooi dat mensen omzien naar elkaar." Een kanttekening maakt hij echter wel: "Doe dit soort dingen in nauw overleg met de gemeente."

Het opvangen van vluchtelingen betekent nogal wat, benadrukt Lenferink in een gesprek met Sleutelstad. "Als je zoiets gaat organiseren, vraagt dat veel inzet van mensen. Je hebt bijvoorbeeld gedurende langere tijd 24/7 begeleiding nodig. Als je dat met vrijwilligers gaat doen, moet je wel heel zeker weten dat dat lukt."

Ook wijst de burgemeester op de druk die het opvangen van vluchtelingen legt op voorzieningen die gemeente beschikbaar stelt. "Zorg bijvoorbeeld. Dat is bij de Rijkdijk nu geen probleem, maar het gaat ook maar om een paar mensen. Als dit op hele grote schaal gebeurt, dan krijgen we er als gemeente misschien wel problemen mee." Lenferink haalt als voorbeeld een particulier initiatief aan dat elders in de Veiligheidsregio Holland Midden voor problemen zorgde. "In Gouda werden grotere aantallen vluchtelingen opgevangen. Toen bleek er bijvoorbeeld geen huisarts beschikbaar te zijn, want die zaten vol. Dan moet het via de GGD, maar ook die hebben het heel druk."

In goed overleg met de gemeente is er veel mogelijk. "Dan kunnen we afstemmen wat er wel en niet kan. De druk op de reguliere opvang blijft hoog en de kwaliteit is niet hoog genoeg. Ook rechters hebben zich daar inmiddels over uitgesproken. De mensen hebben het echt heel zwaar en als je daar iets aan kunt doen dan helpt dat. En we zijn natuurlijk niet voor niets 'Stad van vluchtelingen'."