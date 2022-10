De Leidse gemeenteraad stelt het bestemmingsplan voor de herinrichting van de Plesmanlaan volgende maand ongewijzigd vast. Dat bleek dinsdagavond bij de commissiebehandeling. Hoewel drie insprekers namens wijkvereniging Lage Mors en wijkcomité SOS Mors zich nog tegen de plannen kwamen uitspreken, besloten de raadsleden dat dat niet alsnog leidt tot een inhoudelijke bespreking.

De kritiek van de insprekers richtte zich dinsdag op twee zaken. Enerzijds blijft er bij een deel van de wijk inhoudelijk weerstand tegen de plannen voor dit tracédeel van de Leidse Ring Noord, anderzijds is er in hun ogen ook van alles misgegaan in het proces. Zo zouden ze uitnodigingen niet hebben ontvangen en heeft de gemeente volgens Bart Hendriks van SOS Mors niet altijd de juiste informatie verstrekt. Dat laatste ontkent wethouder North overigens met klem.

De inhoudelijke kritiek richt zich op een aantal zaken. Zo zijn de omwonenden ervan overtuigd dat er niks mis is met de doorstroming op de Plesmanlaan en dat verkeersproblemen zich verderop voordoen. Bijvoorbeeld bij de rotonde op de Sandifortdreef. "Daar staan niet voor niets al drie jaar verkeersregelaars", zegt Hendriks die verder opsomt wat de overige bezwaren zijn tegen de aanpassing van de weg: "Het wordt drukker en dus krijgen we te maken met meer fijnstof en ook meer geluidsoverlast. Ook krijgen de bewoners van de Muiderkring een 1,5 meter hoge wal voor hun neus door de verhoogde kruising."

Volgens verkeerswethouder North spreken de feiten de buurtbewoners tegen. "Onderzoek wijst uit dat de geluidsbelasting omlaag gaat en dat geldt ook voor het fijnstofgehalte. Dus ook qua milieu- en gezondheidsaspecten wordt het een verbetering." Volgens North wordt de weg verder verkeersveiliger en wordt er ook een prachtige infrastructuur voor de fiets aangelegd. "En ook komen er bomen bij. Het is een prachtig plan, alleen heb ik daar niet iedereen in de wijk van kunnen overtuigen."