Veel jongeren denken soms aan zelfmoord. Daarom vinden ze het bij @ease Leiden, een vrijwilligersorganisatie voor jongeren, belangrijk om daar naar te vragen. "Als je er alleen mee rond loopt, is dat veel zwaarder dan wanneer je de gedachtes kan delen", vertelt psycholoog Sophie Leijdesdorff. Ze traint de jonge vrijwilligers bij @ease Leiden. De organisatie. De organisatie opent haar deuren aan de Hooigracht nu ook op vrijdag.

"We weten dat het voor jongeren moeilijk is om hulp te vinden als het niet goed gaat met hun mentale gezondheid", vertelt Leijdesdorff. Ze is verbonden aan de universiteit Maastricht en doet onderzoek naar de jongeren die hulp nodig hebben en ontvangen van @ease. "In Nederland hebben we goede zorg, maar jongeren komen niet snel genoeg op de juiste plek. Het is belangrijk om laagdrempelige plekken te creëren waar jongeren wel een eerste stap durven te zetten, en vooral om ze een luisterend oor te bieden."

We hebben een nieuw team vrijwilligers getraind", vertelt Léon Chiata van @ease Leiden. "Dus we kunnen nu naast de maandag ook op de vrijdag open. We verwachten dat in de winter meer jongeren naar ons toe zullen komen met mentale problemen. De winter doet vaak toch ook wat met de mentale gezondheid. Dat hebben we ook gezien in andere locaties van @ease in andere steden. Daarnaast weten we nu ook meer internationale studenten te bereiken via de sociale media en door te flyeren."

"We willen open zijn over zelfmoordgedachten zodat jongeren op dat gebied ook hun verhaal kwijt kunnen. Het is dan belangrijk om de vrijwilligers die de gesprekken voeren goed te trainen, zodat ze weten hoe ze het gesprek over zelfmoord moeten aangaan. Daar oefenen we ook uitgebreid mee. Op de achtergrond zijn professionals aanwezig, die ervoor zorgen dat de vrijwilligers niet alleen de verantwoordelijkheid dragen voor het welzijn van de jongeren", aldus Leijdesdorff.

@ease is gevestigd op Hooigracht 12 te Leiden en open op maandag van 15.30 uur tot 18.30 uur en vrijdag van 15.30 uur tot 18.30 uur. Een afspraak maken is niet nodig. Bij gedachtes over zelfmoord kun je er terecht tijdens de openingstijden. Daarnaast kun altijd dag en nacht bellen met 113, het telefoonnummer voor zelfmoordpreventie.