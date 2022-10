De ene na de andere Leidse wijk wordt vergroend en klimaatadaptief wordt gemaakt. Hierbij moeten geen parkeerplaatsen worden opgeheven om plaats te maken voor groen, maar de bestaande parkeerplekken moeten worden vergroend.

Dat voorstel deed duoraadslid Arie Roest van de VVD Leiden dinsdag bij de behandeling van de gemeentebegroting. Ook wil de partij meer versteende straten vergroenen.

"Groene parkeerplekken zijn niet alleen mooier, maar de open tegels laten ook water beter door. Zo vormen ze dus ook een bijdrage aan het klimaatadaptiever maken van de stad", zegt Roest. "Bovendien willen veel wijkbewoners hun parkeerplekken ook gewoon houden en niet inruilen voor groen. Op deze manier kan het allebei."

Naast de groene parkeerplekken pleit de VVD ook voor meer groene middenbermen. "We zijn laatst met een aantal raadsleden op bezoek geweest bij de bewoners van het Levendaal en omgeving. Die zijn al druk bezig met het vergroenen van de buurt. Bijvoorbeeld met grotere boomspiegels. Maar om ook middenbermen te vergroenen, hebben ze de hulp van de gemeente nodig."

De meeste partijen zien wel wat in de VVD-voorstellen, maar er was ook enige scepsis dat juist deze partij met een serie groene voorstellen kwam. En daar begreep Roest dan weer niets van. "Als wij kansen zien om te vergroenen dan doen we dat graag." Laura Delver van de Partij voor de Dieren reageerde verheugd, maar stelde wel dat het geen excuus mag worden om het aantal parkeerplekken uit te breiden.

Ook GroenLinks-raadslid Marleen Schreuder had wat aarzelingen. Dat kwam haar op een opmerking van SP-fractievoorzitter Antoine Theeuwen te staan: "U moet niet te veel twijfelen als de VVD groene middenbermen en parkeerplekken wil."

Wethouder North juicht het voorstel toe, maar een beetje overbodig noemde hij het wel. "We doen dit al in enkele wijken. Zo hebben we in de Vogelwijk ongeveer acht voetbalvelden aan groen toegevoegd." Ook het vergroenen van middenbermen krijgt steun van de wethouder. "Alleen niet zoals u voorstelde via 'Samen aan de slag'. Dat is heel goed voor geveltuintjes, maar op een middenberm is het gevaarlijk als bewoners daar zelf aan de slag gaan."