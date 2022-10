De gemeente moet het gesprek blijven voeren over studentenwelzijn. Ook nu er eerder deze week een 'Actieplan Studentenwelzijn' is gepresenteerd. "Daar staan heel veel goede dingen in, maar we moeten wel blijven kijken of het genoeg is", zegt SVL-raadslid Elianne Wijnands. "En niet teveel informeren, maar vooral ook echte actie."

Als voorbeeld noemt het raadslid van Studenten Voor Leiden de aandacht die er in het plan is voor zorg. "Er wordt erg ingezet op het informeren van studenten, maar dat is natuurlijk niet voldoende. Er zijn soms wachtlijsten van wel zes maanden en dan heb je niet zoveel aan de informatie waar je terecht kan. We zouden graag zien dat het college zich daar meer op richt."

SVL is wel blij dat er nu een plan ligt. "En ook dat er studentambtenaren aan hebben gewerkt is fijn", zegt Wijnands. "Die aandacht is goed, maar er is nog wel verbetering is nodig." Als voorbeeld noemt ze huisvesting. "Het college heeft het over het opzetten van ontmoetingsplekken, terwijl studenten moeite hebben om überhaupt een kamer te vinden. En door de verkameringsstop die nog steeds geldt, staan er kamers leeg."

Ook gaat het college volgens de studentenpartij voorbij aan de stress die het leenstelsel veroorzaakt. Wijnands: "Dat drukt zwaar op studenten, maar college lijkt dat niet te zien. Maar met zo'n schuld is het later moeilijker om een hypotheek afsluiten en ook de rente is onzeker. Dat veroorzaakt allemaal stress. In het bijzonder voor mbo-studenten die sowieso amper genoemd worden in het actieplan."

De aandacht die in het actieplan is ingeruimd voor internationale studenten kan el op instemming van SVL rekenen. "Daar zijn we wel echt blij mee. Het is een groep die vaak lastiger bereikbaar is, dus met name de plannen voor 'social hubs', offline en online ontmoetingsplaatsen, juichen we toe."

Over de focus die het plan legt op problemen rond het gebruik van verdovende middelen door studenten is Winands dan weer minder te spreken. "Dat is een verkeerde focus. Hulp verlenen is belangrijker dan zo sterk inzoomen op het opzoeken van grenzen door studenten. Aandacht voor ongewenst seksueel gedrag is wel goed, maar Wijnands vindt het niet terecht dat het verschuiven van grenzen door het college sterk wordt opgehangen aan corona. "De problemen met grensoverschrijdend gedrag waren er ook al voor de pandemie. We herkennen niet echt dat het nu erger is dan daarvoor."