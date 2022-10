Iedereen die in november en december via de energiemaatschappij 190 euro van het Rijk krijgt overgemaakt, maar dat geld eigenlijk helemaal niet nodig heeft, wordt door de SP Leiden en de Partij Sleutelstad opgeroepen dat geld in een in te stellen fonds te storten.

De gemeente zou dat fonds moeten instellen en beheren. Het geld zou dan exclusief gebruikt moeten worden voor het verduurzamen van slecht geïsoleerde woningen.

Bovenstaande oproep doen de twee partijen vandaag in een brief aan het college van burgemeester en wethouders. "Met de brief doen we een oproep voor solidariteit in de energiecrisis", zegt duoraadslid Stefan Haas van de SP Leiden tegen deze website. "Want de stijging van de energieprijzen raakt iedereen hard. Voor sommigen is de rekening onbetaalbaar en dreigt afsluiting, terwijl de energietoeslag ook naar mensen gaat die dat minder nodig hebben."

Omdat energiearmoede al langer een probleem is en deze maatregel de pijn wel verzacht, maar geen structurele oplossing biedt voor energiearmoede, willen de twee partijen dat Leiden een solidariteitsfonds instelt. "Daar kunnen huishoudens dan vrijwillig de 380 euro in storten", zegt Thijs Vos van de Partij Sleutelstad. "Door het geld te gebruiken voor het verduurzamen van slecht geïsoleerde huizen bieden we een langdurige oplossing voor huishoudens in energiearmoede."