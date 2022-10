Nu het centrum van Leiden de komende jaren steeds autoluwer wordt gemaakt, werkt Leiden ook aan alternatieven voor inwoners die af en toe behoefte hebben aan wat meer berg- of transportruimte op de fiets.

D66-raadslid IJsbrand Olthof vroeg dinsdagavond om meer ruimte voor bakfietsen die inwoners nu al hebben. Het is niet altijd even makkelijk om ze te parkeren en dus wilde Olthof graag van wethouder Ashley North horen dat de gemeente Leiden de bakfietsen omarmt en het gebruik ervan meer gaat faciliteren. Hij werd op zijn wenken bediend. "Bij nieuwe fietsparkeergarages wordt voortaan rekening gehouden met fietsen die een andere afmeting hebben", beloofde North.

De wethouder had ook een scoopje. Aan het Leiden Panel, een representatieve groep inwoners van de sleutelstad, werd gevraagd waar ze op het gebied van mobiliteit behoefte aan hebben. Deelbakfietsen is een van de voorstellen die daaruit naar voren kwam. Die gaan er komen. De gemeente kijkt momenteel of er een proef kan komen. "In bijvoorbeeld Den Haag doen ze dit al en daar loopt het goed", weet North.

Hoeveel en wat voor soort deelbakfietsen in Leiden beschikbaar komen is nog niet bekend en hangt bovendien af van de aanbieder die het gaat doen. "Er komen geen gemeentelijke bakfietsen, dus we gaan nu onder andere onderzoeken wie interesse heeft om dit uit te gaan voeren", zegt North die verwacht zijn plannen nog dit jaar rond te hebben.