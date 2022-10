Het college van bestuur van de Universiteit Leiden heeft dinsdag besloten dat een aan de universiteit verbonden hoogleraar niet langer welkom is. Tegen de hoogleraar was door verschillende medewerkers bij de decaan een klacht ingediend. De Klachtencommissie acht de klachten gegrond.

Het verwijderen van de man betekent niet alleen dat hij niet meer mag terugkeren op de universiteit, maar ook geen promovendi meer mag begeleiden en in de toekomst ook geen gebruik mag maken van voorzieningen die hoogleraren en emeritus-hoogleraren normaal gesproken hebben. De Klachtencommissie heeft het CvB ook geadviseerd te werken aan de verbetering van het werkklimaat op het instituut waar de hoogleraar werkzaam was. Het college van bestuur neemt die aanbeveling over en gaat samen met de faculteit en het instituut werken aan het verbeteren van de sociale veiligheid op het instituut.

De betreffende hoogleraar, de universiteit maakt niet bekend om wie het gaat, is bij de start van het onderzoek van de commissie meteen al op non-actief gesteld. "Hij heeft zich gedurende langere periode en tegenover verschillende collega's op de werkvloer schuldig gemaakt aan intimiderend en ongewenst gedrag", zo citeert de universiteit uit het onderzoek dat de onafhankelijke Klachtencommissie ongewenst gedrag van de universiteit heeft uitgevoerd in opdracht van het college van bestuur (CvB).

Het college van bestuur laat weten geschokt te zijn door de klachten en de bevindingen van de Klachtencommissie. Voorzitter Annetje Ottow zegt daarover dat sociale veiligheid een van de speerpunten van de universiteit is. "Het werken eraan staat hoog op onze agenda. Zo zetten we onder meer gesprekstrainingen in om misstanden in de organisatie te voorkomen en eerder te signaleren, vooral omdat we weten dat sommige patronen moeilijk zichtbaar zijn."



Ottow zegt verder dat het het universiteitsbestuur 'zeer raakt' dat de klachten zo lang hebben kunnen bestaan. "En natuurlijk dat dit gedrag zoveel mensen heeft kunnen beschadigen. Onze zorg gaat nu eerst en vooral uit naar betrokkenen in dit onderzoek. Zij zijn geïnformeerd over de uitkomst ervan en over het besluit van het college van bestuur. Dit geldt ook voor het instituut." Aan de melders wordt hulp geboden.

Lessen

De universiteit zegt in een verklaring verder scherp te kijken naar de lessen die hieruit geleerd moeten worden. Met name op het gebied van preventie en het sneller acteren na meldingen over ongewenst gedrag. "Het is belangrijk dat mensen geen belemmeringen voelen om ongewenst gedrag te melden en bespreekbaar te maken. Met het vaststellen van het ongewenste gedrag en het naar huis sturen van de hoogleraar zijn we er niet. We doen al veel, maar moeten het echt nog beter doen", besluit Ottow.