Komende jaarwisseling valt naast het centrum, alle parken in Leiden en de omgeving van het dierenasiel in de Stevenshof ook het stationsgebied binnen de zone waar geen vuurwerk mag worden afgestoken. Dat heeft burgemeester Lenferink besloten.

Er wordt al jaren gesproken over het steeds verder vuurwerkvrij maken van de stad en de gemeenteraad heeft eerder al uitgesproken dat er tijdens Oud en Nieuw in Leiden helemaal geen vuurwerk meer mag worden afgestoken. Dat heeft echter tijd nodig. Burgemeester Lenferink wil stap voor stap naar zo'n verbod toewerken. "Als het gebied te groot is, kan het ook niet worden gehandhaafd." En zonder handhaving wil de burgemeester het verbod niet stadsbreed instellen.

Een effectieve maatregel die vorig jaar voor het eerst werd ingezet, staat ook voor de komende jaarwisseling weer op de rol. Het gaat om de zogenoemde 'last onder dwangsom'. Dat is een soort voorwaardelijke boete, waarbij overtreders van het vuurwerkverbod bij herhaling een bedrag van 750 tot wel 3.000 euro moeten betalen.

Net als vaker in de afgelopen jaren nemen twee partijen in de Leidse raad het voortouw als het gaat om het verder inperken van het afsteken van consumentenvuurwerk. Dat zijn de Partij voor de Dieren en GroenLinks. Die eerste wil gewoon zo snel mogelijk af van al het vuurwerk. "Trouw aan je idealen", is het motto van de partij die daar dan ook geen duimbreed vanaf wil wijken.

GroenLinks kan wel met het standpunt van Lenferink meegaan, maar wil wel dat er elk jaar stappen worden gezet. "We willen daarom dat bij de jaarwisseling van 2023 naar 2024 bij voorkeur een of meer wijken rond het centrum worden toegevoegd aan het vuurwerkvrije gebied", zegt raadslid Alex Friso van die partij.