De drie personen die betrokken waren bij een woningoverval aan het Jacques Urlusplantsoen in Leiden zitten vast en worden verhoord. Dat meldt de politie. De drie mannen zijn 18, 19 en 22 jaar oud en afkomstig uit Gouda, Amsterdam en Hazerswoude-dorp. De negentienjarige werd in Amsterdam aangehouden. Hij had een voorwerp dat leek op een vuurwapen in zijn bezit.

De politie vroeg de afgelopen weken extra aandacht voor de zaak. Zo werden bij het station Leiden Centraal, op het Bevrijdingsplein en in de omgeving van het Jacques Urlusplantsoen stoepborden geplaatst om aandacht te vragen voor de woningoverval. Daarnaast deelde de politie foto's van de verdachten op de sociale media en politie.nl.

Woningoverval

De woningoverval aan het Jacques Urlusplantsoen in Leiden vond op 24 december vorig jaar plaats. Omstreeks 18.00 uur klopten de verdachten op de voordeur. De bewoner deed open. Vervolgens drongen twee mannen de woning binnen. Ze schopten en sloegen het slachtoffer en namen dure sieraden, tassen, een iPhone en parfumflessen mee. Een van die sieraden, een horloge, werd getoond op de borden die bij station Leiden waren geplaatst.

De iPhone, tassen en parfumflessen werden later in de buurt teruggevonden, de sieraden niet. De daders verlieten na enkele minuten de woning en gingen ervandoor. Uit onderzoek bleek dat er drie mannen bij deze woningoverval betrokken waren.