Een ongelukkig moment voor een jonge Leidenaar maandagavond. Tijdens het weggooien van het vuilnis, kwam hij met zijn hand vast te te zitten in de afvalcontainer. De brandweer moest erbij komen om hem uit zijn benarde positie te bevrijden.

De jongen kwam er uiteindelijk zonder kleerscheuren vanaf. Wel is hij even door het ambulancepersoneel nagekeken, maar dat kon gewoon thuis gebeuren.

De container kwam minder goed uit de strijd. Door het gebruik van een koevoet is die ontwricht geraakt. Het is niet duidelijk hoe de jongen met zijn hand in de container bekneld raakte.