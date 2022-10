Bewoners van oudere flats met centrale ‘blokverarming’ kunnen nog niet profiteren van het tariefplafond dat komend jaar gaat gelden. Omdat ze met tientallen samen één aansluiting hebben, komen ze ver boven het ‘normale’ gasverbruik uit. Daardoor dreigen ze dubbel zo veel te gaan betalen als anderen.

In heel Nederland gaat het volgens de NOS om 600.000 woningen. In Leiden hebben er ongeveer 4000 blokverwarming. Een groot deel ervan bestaat uit flats in Zuidwest. In de Fortuinwijk en Gasthuiswijk, aan beide kanten van de Vijf Meilaan. Veel straten heten naar oude componisten zoals Brahms, Schubert, Bach en Haydn. Ook aan de Kennedylaan en de Apollolaan staan enkele blokken flats uit de jaren zestig met blokverwarming.



"We weten nog absoluut niet waar we aan toe zijn", zegt Liesbeth, de eigenaar van een flat op de Apollolaan. "In april is de servicebijdrage al met zestig euro omhoog gegaan. Maar dat was nog met een gasprijs van 67 cent en dat contract loopt eind dit jaar af."

Bij een nieuw contract kan het tarief zomaar zes keer zo hoog worden. Zowel Essent als Vattenfall rekent voor nieuwe contracten rond de 4 euro per kuub. De flats aan de Apollolaan gebruiken gemiddeld krap 1200 kuub per jaar. Dus met dit hoge tarief zouden de kosten van alleen al het gas oplopen van nu 800 naar volgend jaar bijna 5000 euro.

En dat dus voor huishoudens die bijna allemaal netjes onder het plafond blijven waar het kabinet heeft beloofd het tarief te beperken tot maximaal 1,45 of voor deze flats nog geen 2000 euro. Maar dan is het toch absurd als bewoners van deze flats meer betalen?



Het probleem dat deze groep flatbewoners de compensatie voor hoge gasprijzen dreigt mis te lopen, is intussen wel erkend door de politiek. Zo nam de Tweede Kamer afgelopen week een motie van Pieter Omtzigt aan om ook voor deze flatbewoners snel een oplossing te vinden.

Het kabinet zoekt een oplossing, maar hoe die eruit moet zien is nog volstrekt onduidelijk. Want welke woningen blokverwarming hebben, is nergens geregistreerd. De overheid weet dus niet hoe ze deze groep gasverbruikers moet vinden.

In gebruikersdata van netbeheerders Liander en Stedin zie je wel dat er in Leiden Zuidwest groepjes adressen zijn die erg weinig gas verbruiken, want ze gebruiken hun eigen gasaansluiting alleen voor warm water en koken.

Maar de andere helft van het verhaal is lastiger. Voor de verwarming wordt één aansluiting gebruikt en daar gaat per jaar al gauw 25.000 kuub gas doorheen. Volgens de nieuwe regels wordt straks over bijna al dat gas een hoog tarief betaald. En dat kan dus flink oplopen.

Een oplossing voor deze problemen is niet zo makkelijk te vinden. Want je kan niet zomaar aannemen dat in zo'n wijk een adres met een érg hoog energieverbruik 'dus' wel een geval van blokverwarming is. Want het kan ook iemand zijn met een enorm privé zwembad.

Intussen wordt er op landelijk niveau wel koortsachtig overleg gevoerd om een oplossing te vinden voor de hoge gasprijs van flats met blokverwarming. Volgens René Brinkhuijsen, bestuurslid van Vastgoed Management Nederland, zitten op dit moment 26 personen van diverse instanties twee keer per week rond de tafel. Zoals: drie ministeries, de energiebedrijven, vastgoedbeheerders, de Belastingdienst, de woningcorporaties en ook vertegenwoordigers van Verenigingen van Eigenaren (vve's).

Volgens Brinkhuijsen beseft iedereen dat er iets moet gebeuren, maar de vraag is nog steeds wat en hoe. "Er bestaan achttien verschillende situaties in flatgebouwen", legt hij uit. Het gaat om de mix van collectieve en/of individuele aansluitingen, voor gas en stroom of stadsverwarming. En om de vraag of het individuele gebruik wel of niet gemeten wordt. "Elke combinatie bestaat."

Brinkhuijsen verwacht wel dat er voor de meeste soorten flatgebouwen een acceptabele oplossing wordt gevonden. En de eerste aankondiging daarvan kan deze week al komen. Maar voordat het echt uitgewerkt is, zullen er nog weken verstrijken. "Het moet ook uitvoerbaar zijn. Dus het kan nooit voor iedereen perfect worden."