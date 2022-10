Het moet zo snel mogelijk afgelopen zijn met het gesleep met vluchtelingen en daarom moeten er vaste opvanglocaties komen. "Daar moeten alle veiligheidsregio's een bijdrage aan leveren", zei staatssecretaris Eric van der Burg vanmiddag tegen Sleutelstad. Hij was op uitnodiging van van burgemeester Lenferink op bezoek in de regio.

Lenferink is naast burgemeester van Leiden voor voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands-Midden. Samen met vicevoorzitter Liesbeth Spies, de burgemeester van Alphen aan den Rijn, ging de staatssecretaris langs in Waddinxveen, Alphen en Leiden. "Deze regio doet het erg goed", constateert Van der Burg die ook niet bang is dat het in deze regio misloopt als begin volgend jaar verschillende crisisnoodopvanglocaties sluiten.

Van der Burg: "Ik heb hier vandaag goed onderhouden opvanglocaties gezien. De gemeentebesturen hebben boel goed op orde. De vier burgemeesters die ik vandaag heb gesproken en de veiligheidsregio staan voor hun taak."

Volgens zowel Van der Burg als Lenferink is het nu zaak om snel werk te maken van vaste plekken voor de opvang van vluchtelingen. "Voor vijf tot tien jaar. Dan heeft het ook zin om te investeren in personeel en gebouwen en het geeft rust in gemeenten. "Dan zijn we eindelijk af van die crisisnoodopvang, waarmee we gemeenten nu wel heel zwaar belasten."

Ook Lenferink gaat de komende tijd op zoek naar structurele plekken voor asielzoekers. Zowel in Leiden als in de grotere veiligheidsregio. In Leiden wordt momenteel gewerkt aan een asielzoekerscentrum voor 350 tot 400 mensen. Dat komt in een kantoorgebouw aan de Haagse Schouwweg. Ook in Gouda komt een vergelijkbare voorziening en in Katwijk is al jaren een groot azc. "Daarmee voldoen we al voor een groot deel aan de opgave in deze regio. We zijn nog op zoek naar een paar honderd plekken", aldus Lenferink.

Maandagavond praten de 25 veiligheidsregio's in het Veiligheidsberaad met de staatssecretaris over de overgang van de verantwoordelijkheid van de opvang van de veiligheidsregio's naar het COA. Die zou per 1 januari 2023 moeten plaatsvinden, maar het is duidelijk dat dat niet gaat lukken. "Maar er moet wel op korte termijn een oplossing komen", zegt Lenferink. "Veiligheidsregio's zijn hier niet voor opgericht, maar samen met de gemeenten noodgedwongen in dit gat gesprongen."