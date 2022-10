Brandweerlieden mogen maximaal twintig jaar brandweerman zijn vanwege de zwaarte van het beroep. Daarna moeten ze ander werk zoeken. Burgemeester Henri Lenferink waarschuwt als voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden voor toekomstige personeelstekorten bij de brandweer. “Het is nog geen acuut vraagstuk, maar het komt er wel aan. We moeten er wel nu al over nadenken.”

"De onderbezetting bij de brandweer is nog niet zo groot als bij de politie", zegt Lenferink. "Er begint nu echter een beweging te ontstaan, die ziet dat er onvoldoende nieuwe brandweerlieden bij komen en zich afvraagt of we de oude brandweerlieden niet in de gelegenheid moeten stellen om langer door te werken."