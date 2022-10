Het aantal coronabesmettingen in de regio stijgt flink de afgelopen weken. Dat meet het RIVM onder andere in het rioolwater. Eke Rijkmans, onderzoeker bij het Leidse bedrijf Aquon, haalt bij de rioolwaterzuiveringen watermonsters op om vervolgens te checken of er coronavirusdeeltjes in het water zitten.

Rijkmans gaat per dag zo'n tien rioolwaterzuiveringen af als hij onderzoek doet naar corona. Hij stopt het water per reinigingspunt in een potje en laat het RIVM vervolgens onderzoeken of er virusdeeltjes in het water zitten. Andere onderzoekers doen dat ook: iedere waterzuivering wordt zo'n vijf keer per dag 'bemonsterd'. "Daarna krijgen we de cijfers door. Daar kun je zien wat er de afgelopen week in het riool is gevonden. En we zien de afgelopen twee weken wel dat het aantal besmettingen toeneemt."

Is er een link tussen grote feesten zoals Leidens Ontzet en de hoeveelheid virusdeeltjes in het rioolwater? Dat is volgens Rijkmans niet of nauwelijks te meten. "Stel, je hebt een festival in Groningen en er komen mensen uit het hele land naartoe, dan nemen die mensen dat natuurlijk mee naar huis. Je kan dus niet zeggen dat één feest of festival leidt tot meer virusdeeltjes op de plek van het festival."

"Leidens Ontzet is natuurlijk wel een lokaal festival, waar veel Leidenaren op af komen, dus daarvan zou je wel met voorzichtigheid kunnen stellen dat zo'n feest effect kan hebben", gaat de onderzoeker verder. "Maar, het RIVM houdt dat lokaal of regionaal niet bij." Rijkmans wil er niet aan dat Leidens Ontzet heeft gezorgd voor meer coronabesmettingen. Het RIVM ziet namelijk in heel Nederland een stijging van het aantal besmettingen, het verhoogde aantal virusdeeltjes loopt daar parallel aan. "Een festival of een feest koppelen aan het aantal besmettingen blijft dus lastig."