Door het toenemende aantal WOZ-bezwaren, lukt het de gemeente Leiden niet om nieuw beleid door te voeren. De werkdruk is te groot. Een nieuw verantwoordingsdocument met uitleg over de totstandkoming van de WOZ-waarde van woningen komt pas in 2023. Het lijkt een vicieuze cirkel, want het nieuwe beleid is bedoeld om het aantal bezwaren te laten dalen.

De cirkel werkt als volgt. Door de opkomst van speciale WOZ-bureaus, ook wel no cure, no pay-bureaus genoemd, dienen Leidenaren vaker bezwaar in over hun WOZ-waarde. De woningwaarde is immers belangrijk voor meerdere belastingen. Gespecialiseerde WOZ-bureaus helpen inwoners bij hun bezwaar en verdienen geld aan de proceskosten.

Voor de gemeente Leiden zorgt dit voor een probleem. "Het is een verdienmodel dat de gemeente op kosten jaagt", zei oud-wethouder Dirkse anderhalf jaar geleden. Hij wilde het beleid dan ook transparanter, informeler en moderner maken. Allemaal om te zorgen dat het aantal bezwaren afneemt. Meer over de strijd tussen de gemeente Leiden en deze WOZ-bureaus lees je hier.

Een manier om het beleid transparanter te maken, is het 'verantwoordingsdocument'. Dat is een bestand dat de gemeente online publiceert. Daarin staat uitleg over de bepaling van de waarde van het huis. In sommige gemeenten in Nederland werd dat al gebruikt, maar in Leiden kan dat pas voor belastingjaar 2023.

De reden dat invoering van het verantwoordingsdocument op zich laat wachten, is de werkdruk bij de ambtenaren van de gemeente Leiden. In antwoorden op schriftelijke vragen van Partij Sleutelstad schrijft het stadsbestuur dat dat het gevolg is van de door no cure, no pay-bureaus ingediende bezwaarschriften. Daardoor was er onvoldoende capaciteit om het verantwoordingsdocument voor 2022 beschikbaar te stellen.

Partij Sleutelstad fractievoorzitter Thijs Vos hekelt de gang van zaken. "Hoewel het probleem voor een belangrijk deel in de methode van waarderen zit, waarvoor de bal bij de gemeente ligt, blijft het teleurstellend dat concrete vorderingen achterblijven. Soms om overtuigende redenen, maar in het geval van het verantwoordingsdocument is dit een bijzondere cirkelredenering."

Een andere manier om het aantal WOZ-bezwaren naar beneden te brengen, is het inzetten op meer informeel contact. Bijvoorbeeld door burgers de mogelijkheid te geven om direct te bellen met een medewerker van de gemeente. De gemeente brengt die mogelijkheid bij de WOZ-aanslag direct onder de aandacht. Andersom, vanuit de gemeente naar de inwoners, wordt ook geprobeerd om het informele contact te verbeteren. Toch blijkt dit allemaal niet het gewenste effect te hebben, het contact neemt juist af.

Als mogelijke reden voor die afname noemt de gemeente de negatieve gevoelens rondom de overheid. "Zaken als het toeslagenschandaal hebben ook lokaal hun invloed en helpen niet mee om vertrouwen te krijgen in een lokale belastingdienst", schrijft het stadsbestuur. Dat terwijl het imago van de WOZ-bureaus juist verbetert. Het college van b en w wijst daarbij op de televisie- en radioreclames. "Gemeenten hebben de middelen voor deze dure commercials niet."

Een oplossing voor de jarenlange worsteling van de gemeente met de WOZ-bureaus lijkt nog ver weg. Reikhalzend werd in gemeenteland naar de Rijksoverheid gekeken. Die zouden eigenlijk al voor de zomer met een reactie op de problematiek komen, maar dat is meerdere keren uitgesteld. Inmiddels is er wel een officiële reactie, maar geen concrete oplossing.

In een kamerbrief spreekt het kabinet de wens uit om in te zetten op meer vertrouwen en transparantie door burgers te betrekken bij de totstandkoming van de WOZ. Verder moet het informele contact verbeteren en moeten gemeenten ondersteund worden bij het afhandelen van de bezwaren. Het nieuwe taxatieverslag en het verantwoordingsdocument zijn daarbij van groot belang.

Hoe het kabinet dit voor elkaar gaat krijgen is nog niet duidelijk. Daar wordt eerst over gesproken in verschillende bijeenkomsten.