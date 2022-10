Voor een woning in de Sophiastraat in Leiden is vrijdagmiddag rond 16.00 uur een brandmelding binnengekomen. De brandweer was snel ter plaatse, maar had moeite om de brand te vinden. Inmiddels is de brand onder controle. Het gaat om een woning die verbouwd wordt.

Een van de bewoners naast het pand merkte de rook op. Daarop is de brandweer gebeld. Die moest even zoeken waar in het gebouw de brand zich bevond. Na breek- en zaagwerk is die gevonden. De brand zat in een spouwmuur tussen twee woningen. Het is volgens de brandweer nog onbekend wat de oorzaak is. Niet alleen de woning heeft schade. Een van de brandweerauto's raakte de zijkant van een geparkeerde auto met blikschade als gevolg.