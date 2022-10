Wethouder circulaire economie Yvonne van Delft heeft vrijdagmiddag de eerste opgeknapte laptops uit het 'Leidse Laptoppers' project overhandigd aan stichting SHout Leiden. De hele maand kunnen oude laptops op verschillende plekken in de stad worden ingeleverd.

De computers worden, indien mogelijk, opgeknapt en krijgen via SHout een tweede leven bij jongeren die zelf geen budget hebben om een laptop aan te schaffen.

"De laptops die niet meer te gebruiken zijn, zitten nog vol met waardevolle materialen. Deze worden eruit gehaald en vormen weer grondstoffen voor nieuwe producten", legt Van Delft uit.

De actie is georganiseerd in het kader van de Nationale Wecycleweek (10 tot en met 16 oktober). De inzameling van de laptops is eeninitiatief van drie Leidenaren. Een subsidieregeling van de gemeente Leiden en het Druckerfonds hebben ervoor gezorgd dat zij het project Leidse Laptoppers konden starten.

SHout medewerker Erica Samson nam de eerste twee laptops uit het project in ontvangst. "Onze stichting zorgt ervoor dat ze bij de juiste jongeren terechtkomen. We zien steeds meer jongvolwassenen die wel werken, maar hun inkomsten in moeten zetten om thuis mee te kunnen betalen. Er is dan geen geld over voor een laptop, terwijl deze tegenwoordig onmisbaar is bij het volgen van een opleiding. Jongeren stromen uit en missen toekomstmogelijkheden."

"Veel laptops blijven in de kast of de la liggen omdat er zorgen zijn over wat er met de laptop gebeurt als je hem hebt ingeleverd. Niemand wil dat zijn gegevens op straat komen te liggen of dat anderen daar bij kunnen. Ook kan het zijn dat er nog foto's of documenten zijn die je er af wilt halen voor je de laptop weg doet", vertelt Ingrid van den Berg, een van de initiatiefnemers van Leidse laptoppers.

Met het plaatsen van een handleiding 'hoe haal ik data van mijn laptop af' en de inzet van een bedrijf dat gecertificeerd is in het veilig verwijderen van data, hopen de initiatiefnemers dat meer mensen hun laptop inleveren.

Oude laptops kunnen worden ingeleverd bij twee Gamma doe-het-zelf winkels (Noord en Lammenschansweg), bij het Circulair Warenhuis en Kringloopbedrijf Het Warenhuis in Leiden.