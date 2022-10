Leidse sportverenigingen en sportaanbieders kunnen 1500 euro ontvangen uit Het Leids Sportakkoord voor het verduurzamen van hun accommodatie. Het moet de pijn van de exploderende energieprijzen iets verzachten.

De hoge energieprijzen zijn voor sportverenigingen en sportaanbieders een hoofdpijndossier. Sportaccommodaties zijn veelal energieslurpers en die kosten drukken zwaar op de begroting. Het sportakkoord probeert verlichting te bieden. Om in aanmerking te komen voor de 1500 euro, moet een vereniging wel eerst een verplichte (gratis) duurzaamheidsscan uitvoeren.

Aan de hand daarvan kan worden gekeken wat er bij de sportvereniging nog allemaal verduurzaamd moet worden. Denk hierbij aan ledlampen, automatische lichtschakelaars, of grotere ingrepen waaronder zonnepanelen of isolatie.

Volgens Mijke Sluis van Het Leids Sportakkoord is het van belang om als sportvereniging in actie te komen, zeker met de huidige energieprijzen. Ze vindt het daarom erg jammer dat er op een eerdere oproep vanuit het sportakkoord om te verduurzamen geen aanvragen zijn binnen gekomen. Ze hoopt dat er nu wel een lampje gaat branden.

Op het Leidse sportcongres op 16 november houdt adviseur duurzaamheid Eveline Botter van de gemeente Leiden een inspiratiesessie over de mogelijkheden die sportclubs hebben om te verduurzamen. Ook is er een mogelijkheid om vragen de stellen over de regeling van het Sportakkoord.

Het Sportakkoord bestaat sinds 2020 en heeft als doel meer Leidenaren te laten sporten en bewegen. Een groot aantal sportverenigingen en maatschappelijke organisaties heeft zijn naam hieraan verbonden.