189 bewoners van woningstichting Ons Doel krijgen voorlopig gratis energie. Ons Doel had de cv-installatie van haar complex aan Nieuw Groenhoven vervangen door een warmtekrachtkopelling(WKK)-installatie. Door verbranding van gas levert de installatie zowel warmte als elektriciteit. Bewoners moesten voor de elektriciteit 46 euro servicekosten betalen. De huurcommissie oordeelde dat dit onrechtmatig was.

Ons Doel heeft de bewoners van het complex inmiddels laten weten de beslissing te accepteren. Vanaf oktober hoeven de bewoners geen 46 euro per maand meer te betalen voor de elektriciteit. Daarnaast gaat de levering van elektriciteit voorlopig door zonder kosten. Het bedrag dat bewoners vanaf december 2020 per maand hebben betaald, in totaal 1163,64 euro, krijgen de bewoners terug.

De bewonerscommissie van het complex had verzet aangetekend tegen de servicekosten bij de huurcommissie. Volgens de huurcommissie was de WKK-installatie 'een onroerende aanhorigheid'. Het is daarom niet mogelijk om de huurders via de servicekosten een vergoeding te laten betalen voor de kosten van de WKK-installatie. Ons Doel gaat nu onderzoeken of er een andere wettelijke manier is om de bewoners te laten betalen voor de elektriciteit.