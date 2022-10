Het definitieve besluit om een nieuw en groter Sociaal Pension te vestigen in de nieuwbouw die over enkele jaren verrijst op de plek aan het Stationsplein waar nu nog het voormalige belastingkantoor staat, moet worden uitgesteld. Dat schrijven de voorzitters van de wijkverenigingen Stationsgebied en Transvaal in een brief aan wethouder Terpstra die het besluit vorige week bij Sleutelstad toelichtte.

Door de besluitvorming 'on hold' te zetten willen de wijkverenigingen tijd vrij spelen om samen met de gemeente Leiden een bureau uit te kiezen dat een risicoanalyse gaat uitvoeren naar de gevolgen van de komst van een groter Sociaal Pension voor de inwoners van de betrokken wijken. Ook willen de wijkvoorzitters in kaart laten brengen welke veiligheidsrisico's mogelijk zijn gemoeid met de vestiging van zo'n Sociaal Pension met regionale functie.

Afgelopen maandag organiseerde de gemeente een informatiebijeenkomst over de komst van het grotere Sociaal Pension. Daar uitte de wijkvereniging ook al het ongenoegen. Met name over drugshandel en gebruik in de directe omgeving van het onderkomen voor verslaafden en mensen met zware psychische problemen. Overigens kwam slechts een handvol bewoners met zorgen naar die infoavond in Nieuwe Energie.

In de gemeenteraadsvergadering stelde fractievoorzitter Thijs Vos van de Partij Sleutelstad ook vragen over de gang van zaken rond het besluit om een nieuw Sociaal Pension in de wijk te vestigen. Vos vond het onder meer raar dat de bewoners het nieuws uit de media moesten vernemen. Volgens verantwoordelijk wethouder Terpstra was er wel degelijk contact geweest met de wijkvereniging.

Terpstra gaf toe dat het besluit ook voor het college een dilemma was geweest. "Maar we hebben het wel met volle overtuiging genomen." Volgens de wethouder is het goed voor de doelgroep om ze in het zelfde gebied te huisvesten, omdat een grote verandering voor de bewoners niet goed is. "Het gaat om een zeer kwetsbare doelgroep die 24 uur per dag begeleiding nodig heeft in een beschermde stedelijke omgeving. Dat bieden we hier."

Andere argumenten voor de plek langs het spoor zijn het feit dat de grond in eigendom is bij de gemeente. "Daardoor kunnen we de inpassing zo goed mogelijk vormgeven samen met de corporatie die de locatie gaat ontwikkelen", hield Terpstra de PS-fractie voor. Ook functioneert het huidige pension volgens hem redelijk goed voor zowel bewoners als buurt.