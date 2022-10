Op de Universiteit Leiden moeten voortaan uitsluitend herbruikbare bekers worden gebruikt. Daarvoor is student Bart Hemmes de petitie 'Gebruik herbruikbare bekers op de Universiteit Leiden' gestart.

De enorme hoeveelheden wegwerpbekers die de universiteit dagelijks gebruikt, kunnen volgens hem in het beste geval worden gerecycled worden tot WC papier. In de ogen van de initiatiefnemer zijn herbruikbare bekers een duurzaam alternatief voor wegwerpbekers. Bovendien wordt er beter met herbruikbare bekers omgegaan als er statiegeld op geheven wordt.

In de petitie, die tot nu toe enkele tientallen keren is ondertekend, wordt de universiteit opgeroepen om uiterlijk op 1 juli 2023 over te gaan op herbruikbare bekers op alle campussen. Daarnaast vraagt Hemmes ook om statiegeld te gaan innen bij de herbruikbare bekers.

Plastic bekers

Het gebruik van herbruikbare bekers is overigens niet alleen een issue op de universiteit. Op het Leidse stadhuis staan bij de watertank in de centrale hal plastic bekers.