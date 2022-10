Vanaf volgende week dinsdag neemt de Veiligheidsregio Hollands Midden de nieuwe brandweerkazerne in gebruik aan de Schipholweg 130 in Leiden. Dat betekent tegelijkertijd de sluiting van de brandweerkazernes in Leiden-Noord (Gooimeerlaan), Leiderdorp en Oegstgeest.

De wens voor een nieuwe brandweerkazerne in Leiden bestond al heel lang. De plannenmakerij gaat terug tot wel vijftien jaar geleden. Aanleiding was het feit dat de kazerne aan de Gooimeerlaan (toen al) flink verouderd was. Gaandeweg het traject is besloten om ook de brandweerkazernes in Leiderdorp en Oegstgeest bij het nieuwbouwproject te betrekken.

Het resultaat is een hybride brandweerkazerne van waaruit zowel beroeps als vrijwillige brandweermensen gezamenlijk brandweerzorg zullen leveren aan Leiden en omstreken. "We zijn hier heel blij mee", zegt kazernemanager Robert de Wit. "We zitten nu op een toplocatie. Dichtbij onder meer de binnenstad van Leiden en het Bio Science Park Leiden. Daarnaast kunnen we via de ringwegen ook snel ter plaatse komen in Leiderdorp en Oegstgeest."

Bijzonder aan het opgeleverde nieuwbouwproject is dat de brandweerkazerne onderdeel is van een groter complex, bestaande uit 140 appartementen. De omvang van de kazerne is te herkennen aan de donkere bakstenen in het gebouw, de woonlagen kenmerken zich door gebruik van lichter getinte bakstenen. Het totale complex is een bijna-energieneutraal gebouw en voldoet daarmee aan de duurzaamheidseisen.

Deuren

Gelijktijdig met de ingebruikname van de nieuwe kazerne aan de Schipholweg op dinsdag zullen de kazernes aan de Gooimeerlaan en in Oegstgeest sluiten. De kazerne in Leiderdorp blijft nog wel iets langer open, maar sluit per 1 januari 2023 ook definitief de deuren.