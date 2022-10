Na een oproep van staatssecretaris Eric van der Burg van asielzaken aan alle gemeenten in ons land om extra opvangplekken te regelen voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv'ers), heeft zich één gemeente bij hem gemeld. Welke gemeente dat is, werd niet bekendgemaakt, maar het was niet Leiden. "Maar misschien worden we nummer twee."

Dat zei burgemeester Lenferink woensdagavond tijdens een bijeenkomst rond de presentatie van het boek 'Ongehoord' van het vorig jaar overleden boegbeeld Cor Vergeer van de SP Leiden. Uit de zaal kwam een vraag over de opvang van minderjarige vluchtelingen. Daarop onthulde Lenferink dat Leiden momenteel de mogelijkheden onderzoekt om opnieuw een stapje méér te doen dan de meeste andere gemeenten.

Leiden vangt al veel vluchtelingen op. Deze maand loopt het aantal plekken op naar 590 en daar bovenop wordt een leegstaand kantoorgebouw bij de Haagse Schouwweg verbouwd tot nieuw asielzoekerscentrum voor 350 tot 400 vluchtelingen.

Waar Leiden op korte termijn amv'ers wil opvangen en om hoeveel plekken het gaat wil Lenferink nog niet zeggen. "We gaan eerst de buurt informeren." Hij denkt wel op heel korte termijn met nadere informatie te kunnen komen. "Dan heb je het eerder over dagen dan weken." Hoeveel mensen Leiden op de nieuwe locatie kan opvangen, weet Lenferink nog niet. "Dat hangt onder andere af van de begeleiding die geboden kan worden."

Staatsecretaris Van der Burg zei woensdagmiddag in de Tweede Kamer dat het na zijn oproep van vier weken geleden oorverdovend stil bleef vanuit gemeenteland. Daarom herhaalde hij zijn oproep vorige week. Per januari zijn naar verwachting 1.700 extra plekken nodig voor de opvang van minderjarige vreemdelingen, maar al eerder moet de opvang sterk verbeteren. Na een alarmerende brief die Kinderombudsman Margrite Kalverboer maandag stuurde na een bezoek aan Ter Apel, heeft nu ook de rechter geoordeeld dat de opvang binnen twee weken op orde moet zijn.

Burgemeester Lenferink heeft twijfels over de afspraak dat de verantwoordelijkheid van de crisisnoodopvang van vluchtelingen per 1 januari 2023 door de veiligheidsregio's weer wordt overgedragen aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). "Dat komt te vroeg. Voor bestaande locaties langer openblijven, kan het COA het beheer wel overnemen, maar er sluiten per 1 januari of kort erna ook veel locaties."

Lenferink denkt, als voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands-Midden, niet dat het COA er in slaagt om op tijd voor nieuwe plekken te zorgen. "Die toveren ze natuurlijk niet uit de hoge hoed en als we ze niet vervangen, dan komen we duizenden plekken tekort. We zij nu aan het nadenken hoe we kunnen helpen als die situatie zich voordoet. Als er niks wordt geregeld staan die mensen op straat."

Sluiting

Een hele serie tijdelijke opvanglocaties gaat begin volgend jaar dicht. In Leiderdorp is voorlopig afgesproken om opvang te bieden tot 1 februari 2023 en ook de opvang in Sassenheim en Voorschoten stopt dan. In Waddinxveen gaat de opvanglocatie op 1 maart dicht.