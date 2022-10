Op het Bètaplein gaat een verbod gelden voor alle voertuigen met een motor en wordt daarmee het domein van voetgangers en fietsers. Ook in de naastgelegen Campus Yours is binnenkort alleen langzaam verkeer toegestaan. Bewoners zijn door de gemeente op de hoogte gesteld van de komende wijzigingen. Het gebied moet daardoor een stuk verkeersveiliger worden.

Zodra het verbod van kracht wordt, gaat de gemeente het ook handhaven. Onder meer via een proef met kentekenregistratie. De speciale ANPR-camera scant de kentekens bij de ingang van het voetgangersgebied op de Lambdakade. De camera herkent kentekenplaten en toetst meteen of het betreffende voertuig ontheffing heeft. Bijvoorbeeld voor een verhuizing. Bij een overtreding volgt in de beginperiode een waarschuwing. Later worden boetes uitgedeeld. De gemeente wil de uitkomsten van die proef ook gebruiken om lessen uit te trekken voor het autoluw maken van de Leidse binnenstad.

Eerder kondigde de gemeente aan dat bromfietsers welkom zouden blijven. Omdat dat volgens de Wegenverkeerswet 'motorvoertuigen' zijn, kan daar volgens de politie geen onderscheid in gemaakt worden. En dus is dat lastig handhaven. Verder ligt de maximumsnelheid van bromfietsen te hoog om in een voetgangersgebied te rijden. Daarom is nu alsnog besloten alleen fietsers toe te staan. Omdat snorfietsen volgens de Wegenverkeerswet gezien worden als een fiets mogen die wel in het gebied blijven rijden.

Voordat de proef met kentekenregistratie wordt uitgevoerd wordt het Leidse beleid voor ontheffingen aangepast. Het doel is een één beleid voor de hele stad, zodat voor iedereen duidelijk is waar wel en geen ontheffing voor afgegeven wordt.

Voor het instellen van een officieel voetgangersgebied moet eerst een verkeersbesluit genomen worden. Dat ligt tot 11 november ter inzage. In die periode kan er nog bezwaar tegen worden gemaakt.