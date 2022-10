De nieuwe tentoonstelling van het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) gaat over de antieke stad Byblos. Het is de oudste havenstad ter wereld, ten noorden van Beiroet in Libanon. Meer dan 500 voorwerpen uit de complete geschiedenis van de diepe prehistorie tot en met de Romeinse tijd zijn te zien tot 12 maart. Komende vrijdag opent de tentoonstelling voor bezoekers.

Voor de tentoonstelling zijn stukken van een hele lijst andere musea in bruikleen, waaronder het Louvre en het British Museum. Directeur van het RMO Wim Weijland: "Er liggen stukken uit 7.000 jaar geschiedenis. Toen Byblos ontstond duurde het nog 4.500 jaar voordat Rome ontstond. Het was dus echt een belangrijke havenstad."

In 2019 werd door het Louvre uit Parijs een elitegraf gevonden op de opgravingsplaats. De complete inhoud, 120 stukken, is in de tentoonstelling te zien. Dat is bijzonder omdat ze dus nog maar relatief kort geleden gevonden zijn.

Hoofd Collecties en Onderzoek Lucas Petit: "De wens om wat met Libanon te doen was er al langer. Dat past onze reeks van anderen antieke steden. Byblos was in de oudheid een hele bekende stad maar voor ons nog niet echt."

De eerste gesprekken voor een tentoonstelling begonnen in 2018. Samen met de Libanese ambassadeur in Nederland. Door ontwikkelingen als corona en de explosie in de haven van Beiroet in 2020 is de tentoonstelling er een jaar later dan gepland. "Dat gaf ons wel wat meer tijd om nog spectaculairder uit te pakken."