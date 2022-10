Er worden binnenkort honderd alleenreizende mannen opgevangen in de Leiderdorpse Power City-church aan het Elizabethhof. Een inloopavond voor inwoners van Leiderdorp over de tijdelijke komst van de asielzoekers trok dinsdagavond maar weinig bezoekers.

Eind september stemde een ruime raadsmeerderheid voor de komst van de crisisopvang in de leegstaande kerk. De opvang van de mannen zal in ieder geval tot 1 februari duren. Met de plekken in de kerk ontlast Leiderdorp het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel.

Met de Leiderdorpse crisisopvang erbij heeft de veiligheidsregio Hollands-Midden gezorgd voor 530 opvangplekken voor asielzoekers. Daarmee voldoet de regio ruimschoots aan de eis dat elke veiligheidsregio minimaal 450 asielzoekers zou moeten opvangen om Ter Apel te ontlasten. Waddinxveen kan 150 asielzoekers opvangen, in Voorschoten worden 200 asielzoekers opgevangen en in Sassenheim komen 80 jonge asielzoekers.

Burgemeester Laila Driessen van Leiderdorp ontving dinsdagavond inwoners van Leiderdorp om informatie te geven over de crisisopvang. Heel erg druk werd het niet. “De informatie van de gemeente richting de inwoners is heel erg uitgebreid geweest. Bij direct omwonenden hebben we brieven in de bus gedaan en andere mensen hebben het in de krant gelezen. We hechten eraan dat iedereen die vragen heeft, die ook beantwoord kan krijgen. Gezien de lage opkomst van vanavond ga ik ervan uit dat we de mensen goed geïnformeerd hebben. Zo niet kunnen we dat hier alsnog doen.”

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders hebben verschillende voorwaarden aan de komst van de crisisnoodopvang verbonden. Zo zijn er altijd minimaal twee beveiligers en een locatiebeheerder aanwezig. Ook is bepaald dat als een asielzoeker zich niet aan de gedragsregels houdt of een incident veroorzaakt, hij direct wordt overgeplaatst naar een andere locatie.

De Power City Church wordt nu gereed gemaakt voor de crisisnoodopvang. Zo worden er schermen geplaatst waardoor aparte ruimtes ontstaan. Ook komt er een douche-unit, die vanuit de kerk overdekt te bereiken is. “Het is een geschikte locatie”, zegt Govard Slooters van de Veiligheidsregio Hollands-Midden. “Ten eerste vindt er geen ‘verdringing’ plaats. Bij een sporthal gaan scholen en clubs daar toch last van hebben. Verder is de ruimte groot genoeg en de eigenaren van de kerk hebben met het plan ingestemd.”

Vragen zijn er nog wel bij de inwoners van Leiderdorp. Bijvoorbeeld over wat de honderd mannen aan dagbesteding kunnen doen. Sommigen vragen zich af of de verveling de asielzoekers niet naar winkelcentrum Winkelhof zal trekken. De gemeente Leiderdorp werkt aan plannen om die dagbesteding in te vullen, maar roept inwoners ook op om zelf met ideeën te komen. “Ik ben hier omdat we willen weten wat voor buren we krijgen”, zegt een bezoekster van de informatieavond. “We wonen er pal naast. Maar eigenlijk was er veel duidelijk en dat wordt hier bevestigd. Die mensen zijn in nood. Als ik in nood zou zijn, of mijn kinderen, dan zou ik ook willen dat er zoiets geregeld werd.”