De bouw van de nieuwe sportvoorzieningen in Leiden Zuidwest loopt min of meer volgens planning. Bij zowel het nieuwe Indoor Sportcentrum aan de Telderskade als bij het nieuwe binnenbad en ijshal De Vliet aan de Voorschoterweg is inmiddels het hoogste punt bereikt. Momenteel maakt de aannemer de gebouwen wind- en waterdicht. Wel vallen de kosten veel hoger uit.

In een voortgangsrapportage aan de gemeenteraad spreekt sportwethouder Fleur Spijker de verwachting uit dat de nieuwe sportaccommodaties wel volgens planning opgeleverd zullen worden. "Er is sprake van enkele weken vertraging, maar de verwachting is dat deze voor een groot deel kan worden ingelopen." De oplevering van allebei de sportvoorzieningen is voorzien rond mei/juni volgend jaar. De ingebruikname volgt dan in september 2023.

De bouw van de twee projecten die elk tientallen miljoenen kost, is te volgen via livecams op de gemeentelijke website www.buitengewoonbinnensporten.nl.

Bij de nieuwbouw van het binnenbad en de ijshal in Sportpark de Vliet is inmiddels duidelijk dat de kosten hoger uitvallen dan eerder was voorzien. Deels heeft dat te maken met meerwerk (vier ton), maar ook leveringsproblemen en kostenstijgingen (twee ton) spelen een rol. In dat laatste geval gaat het om zaken die door de gemeente zelf zijn ingekocht en aanbesteed. Ze komen daardoor niet voor rekening van de aannemer. De gemeente heeft rekening gehouden met tegenvallers en volgens wethouder Spijker kunnen ze worden opgevangen uit de post onvoorzien. Daarnaast is er ook nog een gemeentebrede 'stroppenpot' waarin 14,3 miljoen euro zit om tegenvallers op allerlei gebieden op te vangen.

Het is vrijwel zeker dat het niet bij de bovengenoemde zes ton blijft. Als gevolg van extreme prijsstijgingen in de bouwwereld is de gemeente in gesprek met de aannemer over de dekking van die extra kosten. Het is waarschijnlijk niet redelijk dat deze helemaal door de aannemer moeten worden gedragen. Om hoeveel geld het gaat en wie daarvan welk deel voor zijn rekening neemt, is naar verwachting pas over enkele maanden duidelijk.

Natuureiland

Ook de inrichting van de buitenruimte rond de twee sportvoorzieningen valt duurder uit. "Als gevolg van de extreme marktsituatie wordt rekening gehouden met substantiële extra prijsstijgingen", schrijft Spijker. Ze hoopt een deel van die kosten op te kunnen vangen door optimalisaties door te voeren. Eind dit jaar krijgt de gemeenteraad het definitieve ontwerp voorgelegd voor De Vliet, in februari volgend jaar voor de Telderskade.

Onderdeel van de buitenruimte aan de Voorschoterweg is onder meer een 'natuureiland'. "En daar ben ik echt wel heel trots op", glundert Spijker. "Zoiets hebben we nog niet in Leiden." Verder komen er naast nieuwe bomen en ander groen ook parkeerplaatsen, 'running tracks' en sportpleinen met sportattributen. Bij de groene inrichting is onder meer de Bomenbond Rijnland betrokken.

Bij de Telderskade wordt vooral nog gestudeerd op de watercompensatie in het projectgebied en het behoud van zoveel mogelijk bomen. De inrichtingskosten van het buitenterrein bij het Indoor Sportcentrum worden sowieso veel hoger dan gepland. Spijker ziet hier geen mogelijkheden om via versoberingen op de kosten te besparen. Ondertussen wordt ook al de aanbestedingsprocedure opgestart. Spijker: "We zitten qua planning strak in ons jasje." Dat heeft te maken met personeelsproblemen bij de gemeente die door corona nog werden versterkt.