Op de Scholierenconferentie Eureka spraken leerlingen van het Leidse Davinci College maandag met leerlingen uit Japan over klimaatproblemen. Onder andere de opwarming van de aarde en het reduceren van afval kwamen aan bod. De conferentie werd georganiseerd in het kader van het wetenschapsjaar en om de vriendschapsband tussen Leiden en Nagasaki te vieren.

Een woord van welkom kwam van burgemeester Lenferink. Hij benadrukte in een videoboodschap de lange vriendschap tussen Leiden en Nagasaki. De burgemeester van Nagasaki, Tomihisa Taue, benoemde in zijn speech arts en onderzoeker Philipp Franz von Siebold die tweehonderd jaar geleden eerst in Nagasaki woonde en werkte en vervolgens naar Leiden verhuisde.

Tijdens de conferentie spraken de leerlingen uit Leiden en Japan over recycling, energiebesparing, afvalvermindering, zeespiegelstijging, biodiversiteit en de opwarming van de aarde. Daarbij was taal eigenlijk nog de grootste uitdaging. Met behulp van een tolk communiceerden de leerlingen in het Engels met elkaar.