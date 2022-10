Bewoners van de Leidse wijk Transvaal hebben wethouder Julius Terpstra laten weten niet blij te zijn met drugsgebruikers en -dealers in de speeltuinen aan de Lopsenstraat en Paul Krugerlaan. De overlastgevers zouden deels afkomstig zijn van het Sociaal Pension De Binnenvest. Die kritiek werd maandag geuit tijdens een informatieavond over de verplaatsing en uitbreiding van het pension binnen de wijk Transvaal.

De gemeente Leiden had kort na de bekendmaking van dit besluit de informatieavond belegd. Wijkbewoners gaven daar aan hun klachten bij De Binnenvest te hebben gemeld. Deze instelling gaf op haar beurt juist aan niet bekend te zijn met de klachten. De gemeente Leiden zelf leek verrast door de klachten over de overlast op en rondom de speeltuinen in de wijk Transvaal.

"Dat is toch een onderdeel waarvan ik schrik", aldus Terpstra. "De Binnenvest heeft vanavond aangegeven hier meteen over in gesprek te willen. De boa's en wijkagent waren vanavond aanwezig. Het verdient echt navolging en daar zal ik op toezien." "Ik baal ervan dat de buurt ontzettend slecht geïnformeerd is over de komst van het nieuwe sociale pension", vertelt Petra Hoogeveen van de wijkvereniging van Transvaal. "Het is goed dat er een klankgroep wordt opgezet om de communicatie te verbeteren."

De gemeente Leiden had de bijeenkomst georganiseerd in Nieuwe Energie. Op de bijeenkomst die dus niet in de wijk zelf plaatsvond, was slechts een handvol bewoners afgekomen. Ze troffen een zaal aan met twee keer zoveel ambtenaren, hulpverleners, handhavers, wethouder Terpstra en de directeur van De Binnenvest Emmy Klooster.

Terpstra gaf aan dat het bestemmingsplan met het nieuwe Sociaal Pension nog ter inzage komt en dat omwonenden dan de gelegenheid hebben om kritiek te geven. Een van de aanwezige bewoners liet weten graag te zien dat de bewoners van het Sociaal Pension in de toekomst of op het terrein of in het gebouw zelf een ruimte krijgen waar ze drugs mogen gebruiken zodat ze dat niet meer op de straat hoeven te doen. Klooster liet weten dat de mogelijkheid daartoe in het nieuwe gebouw zal worden onderzocht. Een deel van de bewoners van het Sociaal Pension kampt met verslavingsproblematiek.