Om flink te besparen op de stookkosten en bovendien een goed voorbeeld te geven aan de rest van het dorp gaat de cv in het gemeentehuis van Voorschoten omlaag. De thermostaat wordt per 1 november op 19 graden gezet.

Hoeveel dat gaat schelen met de huidige situatie kan burgemeester Nadine Stemerdink niet precies aangeven. "De individuele kantoren kunnen nu nog zelf de temperatuur instellen, maar dat wordt straks dus begrensd op 19 graden."

Op vrijdagen werken nu al veel medewerkers van de gemeente thuis of hebben een vrije dag. Dat heeft het college doen besluiten om de deur van het gemeentehuis voortaan op vrijdagen om 13.00 uur op slot te draaien. "Ook daarmee besparen we flink", aldus de burgemeester.

De verlaagde temperatuur geldt niet voor het hele gebouw. In de vleugels waar Oekraïense vluchtelingen wonen blijft de thermostaat zoals ie nu ook is. "Maar met de bewoners van ons gemeentehuis gaan we wel in gesprek om ze bewust te maken van de enorm gestegen energiekosten en we zullen ze zeker vragen om er op te letten en een warme trui aan te trekken."