De gemeenten in de Leidse regio hebben dinsdagmorgen verschillende 'inclusiviteitsvlaggen' gehesen. In Leiden ging de 'Progress Pride-vlag' in top en is de Koornbeursbrug verlicht in de regenboogkleuren. Daarmee geeft de gemeente steun en erkenning aan de LHBTI+-gemeenschap.

11 oktober is Coming-Outdag en wordt gevierd dat iedereen kan en mag zijn wie die wil zijn. Een andere activiteit in Leiden is de officiële opening van de tentoonstelling Oud Roze op Stadskantoor Level. Fotograaf Ernst Coppejans maakte portretten van LHBTI+-ouderen. Zij delen hun ervaringen als eerste homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen, transgender personen en intersekse personen die openlijk voor hun geaardheid uit durfden te komen. De tentoonstelling, in beheer van stichting Open Mind, is in Leiden te zien tot 11 november op de ramen van het LEVEL gebouw in de centrale hal aan de Bargelaan 190. Ook in Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten hesen de gemeentebesturen de regenboogvlag. Leiden Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden