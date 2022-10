De energiecoaches van Energiek Leiden en de Groengroep Groenoord Zuid hebben zondag een groen lintje uitgereikt gekregen van GroenLinks Leiden. De twee duurzame initiatieven werden gekozen uit twaalf nominaties. De uitreiking vond plaats bij de veganistische lunchroom Het Slachthuis op het terrein van de Meelfabriek.

Namens de energiecoaches van Energiek Leiden nam bestuurslid Alfons Ramb het eerste groene lintje in ontvangst. Dat werd uitgereikt door Martijn Perquin die dit jaar namens het Circulair Warenhuis, een van de winnaars van vorig jaar, in de jury mocht plaatsnemen. De energiecoaches komen bij huiseigenaren langs om met hen maatregelen door te nemen die getroffen kunnen worden om de woning te verduurzamen.

GroenLinks-wethouder Ashley North reikte het tweede groene lintje uit. Dat ging naar Grace Innemee van de Groengroep Groenoord Zuid en is ook hier bedoeld voor alle deelnemers aan het inmiddels twaalf jaar oude initiatief. In de wijk zijn in die periode allerlei zaken gerealiseerd om Groenoord Zuid biodiverser en groener te maken. Zo werden en worden boomspiegels vergroot en geveltuintjes aangelegd. Ook kwam in het Marepark een gierzwaluwkast en is er een egelpad aangelegd. "Daar hadden we meteen succes mee, de eerste jonge egeltjes zijn in een van de tuinen geboren."