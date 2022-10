ZZ Leiden heeft de openingswedstrijd van het Nederlandse deel van de BNXT League gewonnen. In Den Helder doorbrak de huidige BNXT kampioen tegen de Suns de grens van de 100 punten: 79-105.

De Leidse ploeg opende in Den Helder met Marijn Ververs, Wesley Alcegaire, Deion Hammond, Luuk van Bree en Thomas Rutherford. De deze avond nagenoeg ongrijpbare Darius Banks zette Den Helder Suns na 20 seconden op 2-0. Het zou ook de enige keer in de wedstrijd zijn dat ZZ Leiden tegen een achterstand aankeek. Thomas Rutherford tekende meteen voor de gelijkmaker.

Halverwege het eerste kwart sloeg ZZ Leiden een gaatje: 9-16. Deze voorsprong werd onder impulsen van Erikas Venskus en Roeland Schaftenaar zelfs uitgebreid naar een marge van 15 punten: 13-28. Troy Koehler, die enkele jaren terug nog voor de Leidse ploeg uitkwam, bepaalde de kwartstand op 20-31.

In het tweede kwart ging Venskus door met scoren. De jonge Litouwer had halverwege al 15 punten op zijn naam staan. Stan van den Elzen deed tegen zijn oude club ook een duit in het zakje. Even werd een gat van 17 punten bereikt maar bij het ingaan van de rust was de marge weer terug op 11 punten: 40-51.

Na de pauze hadden Alcegaire en Hammond hun vizier op scherp staan. Beide Amerikanen waren drie keer succesvol van achter de driepuntslijn. Banks en de tweede Helderse Amerikaan Jake Biss (21 punten) bleven wel scoren, maar tegen het driepuntsgeweld was Den Helder niet bestand. Met nog een kleine vier minuten te gaan stond er een verschil van 20 punten op het bord, maar het laatste woord was voor de Suns: 63-78 na drie kwarten.

In het slotkwart zorgden Schaftenaar, Alcegaire en Venskus meteen voor een gat van 22 punten: 63-85. Daarmee was de spanning uit de wedstrijd en was het eigenlijk alleen nog de vraag of ZZ Leiden aan de 100 punten zou komen. Dat gebeurde anderhalve minuut voor tijd dankzij een driepunter van Ververs: 79-101. Via vrije worpen van Rutherford en een score van Van den Elzen eindigde het duel in 79-105.

Scores: Erikas Venskus 24 (6 assists), Wesley Alcegaire 17 (3 driepunters), Deion Hammond 16 (4 driepunters), Thomas Rutherford 12 (6 rebounds), Stan van den Elzen 11, Roeland Schaftenaar 10 (83,3 procent schotpercentage), Luuk van Bree 7, Marijn Ververs 5 (8 assists) en Maarten Bouwknecht 3. Lucas Kruithof kwam niet tot scoren.