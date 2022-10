Rahgid S. kreeg 3000 euro voor het beschieten van een woning aan de Sparrenrode in Leiden. Dat vertelde hij vrijdag tijdens de inleidende zitting bij de Haagse rechtbank. S. beschoot het huis op 7 juli met een kalasjnikov. Hij verklaarde dat hij het deed voor zijn kinderen: "Die zitten in een slechte situatie."

Een dag na de schietpartij werd Raghid S. opgepakt door de politie. Hij bekende tijdens de pro-forma zitting met het wapen op het huis van Leidenaar Ibrahim Y. te hebben gericht. S. verklaarde daarnaast dat hij de woning beschoot voor het geld, om zijn kinderen te ondersteunen. Van wie hij de opdracht kreeg vertelde hij overigens niet.

De schutter zei zelf dat er bewust op de woning aan de Sparrenrode was geschoten op een moment dat er niemand thuis was. "We wisten dat 100 procent zeker." Zijn advocaat betoogde dat de Rotterdammer uit voorarrest vrijgelaten moest worden omdat hij niet langer wordt beschuldigd van een poging anderen te doden. De officier van justitie verzette zich daartegen. "Het gaat nog altijd om een ernstig feit." Ook de rechtbank zag het niet zitten om de man te laten gaan.

Ibrahim Y. wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van betrokkenheid bij internationale drugshandel en witwassen. Hij is de eigenaar van de door geweld geteisterde clubs Magnum in Zoetermeer en Blu in Rotterdam, die meerdere keren zijn beschoten. Ook bij een bedrijfspand waar bedrijven van Y. staan ingeschreven, aan de Kenauweg in Leiden, werd een handgranaat gevonden.

Op 12 december is de volgende zitting. S. blijft in ieder geval tot die dag vastzitten.