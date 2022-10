Veertien studentensteden hebben een brandbrief gestuurd aan de ministers Dijkgraaf en Schouten. De steden willen dat de overheid de uitbetaling van de energietoeslag voor studenten op zich neemt. Dat moet niet bij de steden zelf komen te liggen", zegt Abdelhaq Jermoumi. De Leidse wethouder van Kansengelijkheid, Jeugd en Onderwijs is een van de ondertekenaars van de brief.

In Leiden wonen zo'n 15.000 studenten die mogelijk in aanmerking komen voor de toeslag. "Als gemeente zijn we hier niet op ingericht", zegt Jermoumi. "Enerzijds omdat we niet het geld erbij hebben gekregen. Dat hebben we dus gewoon niet. Ten tweede vraagt het heel veel van de capaciteit van de gemeentelijke organisatie." Die capaciteit is volgens de wethouder hard nodig om de mensen die al in een zwakke positie zitten te helpen.

Als het aan de schrijvers van de brief ligt, gaat de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) de uitbetaling van de energietoeslag doen. "Wij zien de uitvoering door DUO als een logische oplossing. Die organisatie kent de studenten en betaalt ook de studiefinanciering uit. DUO ziet of iemand inwonend of uitwonend is. Dat is voor de gemeente ondoenlijk. Zij hebben de informatie die wij nu niet hebben."