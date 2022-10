Het voetgangersgebied rond het Stationsplein wordt opnieuw bestraat. Het gaat om het gebied tussen de Rijnsburgersingel en de Joop Walenkamptunnel.

De werkzaamheden beginnen maandag 10 oktober en worden in verschillende fases uitgevoerd. Volgens de planning duren de werkzaamheden tot en met 2 december. Na het verwijderen van de bestrating worden tijdelijke loopschotten neergelegd. De ingang van het station blijft hierdoor bereikbaar, net als de fietsenstalling, bushaltes en overige ingangen.

In het Stationsgebied wordt al volop gewerkt, onder meer aan de komst van De Geus. Even verderop wordt er gewerkt aan het Schuttersveld. Dat is daardoor vanaf de Rijnsburgersingel niet bereikbaar.