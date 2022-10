Zorg en Zekerheid blijft voorlopig de hoofdsponsor van de Leiden Marathon. Op 3 oktober zetten directeur Henk Gerla en Tjeerd Scheffer, voorzitter van de organisatie van de Leiden Marathon, hun handtekening onder een tweejarig contract. Dat zei Scheffer donderdag in het Sleutelstad-programma Sport071.

"Op 3 oktober heb ik samen met Henk Gerla in het reuzenrad gezeten en de hand geschud op een nieuw contract voor de komende jaren", zegt Scheffer. "We zijn er erg gelukkig mee. Alles is weer gevuld nu."

Want ook voor de andere afstanden is een sponsor gevonden. "Bunnig & Partners is een maand geleden de grote sponsor van de halve marathon geworden. Een écht Leids bedrijf, met jonge gasten die ook meelopen. Ze hebben de stoute schoenen aangetrokken en gezegd: wij willen de halve marathon sponsoren." Voor de 5 kilometer wordt Apek Administraties de sponsor.