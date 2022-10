Het Openbaar Ministerie (OM) eist een jaar cel en tbs tegen een veertigjarige man uit Voorschoten. De verdachte reed begin april tijdens een achtervolging meerdere keren op politieauto's in. Daarbij is door de politie verschillende keren gericht geschoten.

De man gooide 6 april een tegel door het raam van zijn vriendin in Leiden. Hij nam geld en sterke drank mee en vertrok in zijn bus. De gealarmeerde politie probeerde de man te laten stoppen. Dat leek te lukken tot hij achteruit op een politieauto inreed. Andere agenten sloegen de ruit in te slaan, spoten met pepperspray en gebruikten hun taser. Ondanks dat ging de man er weervandoor.

In Sassenheim ramde hij op zijn vlucht een politieauto. Een agent heeft gericht op de bus geschoten, maar ook dat hield de man niet tegen. Ondanks de inzet van een politiehelikopter wist de man uit handen van de politie te blijven.

Zware mishandeling

De volgende dag belde de man zijn vriendin op om excuses aan te bieden. Net op dat moment waren er agenten bij haar thuis. Die wisten de man over te halen zich te melden op het politiebureau.

Volgens het OM heeft de verdachte zich onder meer schuldig gemaakt aan mishandeling van zijn vriendin en meerdere pogingen zware mishandeling van politieambtenaren. Als het aan het OM ligt, moet de man daarvoor een jaar de cel in en krijgt hij tbs met voorwaarden opgelegd.

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.